Streik im ÖPNV: Welche Linien in Karlsruhe am Freitag fahren

In den laufenden Tarifverhandlungen bestreikt Verdi am Freitag den ÖPNV. Das hat auch große Auswirkungen auf Karlsruhe. Eine Übersicht.

Der von Verdi für diesen Freitag, 2. Februar, angekündigte Warnstreik im öffentlichen Nahverkehr wird auch in Karlsruhe zu Einschränkungen führen. Nun hat der Karlsruher Verkehrsverbund (KVV) detaillierte Informationen zu den geplanten Ausfällen veröffentlicht.

In einer Pressemitteilung heißt es, dass es neben Karlsruhe insbesondere auch in Baden-Baden und Heilbronn zu Beeinträchtigungen kommen wird.

Zwischen Freitagmorgen, 3.30 Uhr, und Samstag, 3.15 Uhr, fahren keine Trambahnen der Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK). Dies betrifft die Linien 1 bis 5, 17, 18 und die Linie S2. Auch die Nightliner NL1 und NL2 fahren nicht. Gleiches gilt auch für die VBK-eigenen Buslinien.

Ebenfalls im Depot bleibt der Bus-Shuttle zum Wildparkstadion. Dieser hätte eigentlich am Freitagabend KSC-Fans zum Heimspiel gegen Wehen Wiesbaden bringen sollen.

Ein KVV-Kundenzentrum bleibt zu

Geschlossen bleibt am Freitag auch das KVV-Kundenzentrum in der Durlacher Allee. Das Kundenzentrum am Vorplatz des Karlsruher Hauptbahnhofes hat regulär von 8 bis 17 Uhr geöffnet. Einschränkungen, so die Pressemitteilung weiter, kann es auch bei der Erreichbarkeit der KVV-Kundenhotline geben.

Trotz dieser Einschränkungen wird es einige Linien geben, fahren im Karlsruher Stadtgebiet. Allerdings mit eingeschränktem Angebot. Dies betrifft die Buslinien von Subunternehmen.

Buslinien von Subunternehmen fahren

Die Buslinie 30 verkehrt im 30-Minuten-Takt zwischen 5.30 und 20 Uhr sowie im 20/40-Minuten-Takt zwischen 20 und 1 Uhr am Samstag. Die Fahrten zwischen Elbinger Straße und Europäischer Schule entfallen.

Die Buslinie 31 fährt zwischen 5.30 und 20 Uhr im halbstündlichen Takt. Die Linie 44 wiederrum verkehrt nur zwischen den Haltestellen Zündhütle und Hohenwettersbach/Bergwald im 20-Minuten-Takt. An der Haltestelle Zündhütle besteht Anschluss an die Buslinie 47. Diese wiederrum verkehrt zwischen 4.30 und 20 Uhr im 20-Minuten-Takt. Anschließend bis 1 Uhr im 20/40-Minuten-Takt.

Die Linie 62 fährt zwischen 5.30 und 19 Uhr im halbstündlichen Takt, anschließend bis 1 Uhr stündlich. Die Linie 73 fährt im halbstündlichen Turnus.

AVG wird nicht bestreikt

Keine Einschränkungen gibt es beim Shuttle-Verkehr KIT (Linien 39 und 88) sowie bei der Fahrt der Linie 27 ab Rudolf-Plank-Straße zum Durlacher Bahnhof.

Nicht bestreikt wird die Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG). Die Linien S1, S11, S12, S4, S5, S51, S52, S6, S7, S71, S8 und S81 verkehren im Karlsruher Stadtgebiet regulär. Einschränkungen gibt es nur für Fahrgäste der Linien S4, S41 und S42. Diese Bahnen fahren am Freitag nicht durch die Heilbronner Innenstadt, sondern werden über den Hauptbahnhof umgeleitet.