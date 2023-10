Bei der Kollision eines Klein-Lkw und Motorrads hat sich in Malsch am Montagnachmittag eine Person schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, war der 62 Jahre alte Fahrer des Lkw gegen 15.50 Uhr in der Bachstraße in Fahrtrichtung Blumenstraße unterwegs.

An der Kreuzung zur Händelstraße übersah er offenbar einen aus Richtung Westen kommenden 20-jährigen Motorradfahrer und kollidierte mit diesem. Während der 20-Jährige beim Aufprall leichte Verletzungen erlitt, wurde sein 18-jähriger Mitfahrer auf dem Motorrad schwer verletzt.

Der Motorradfahrer war betrunken

Ersten Feststellungen zufolge trug der 18-jährige Sozius keinen Schutzhelm. Bei der Unfallaufnahme stellte sich zudem heraus, dass der 20-Jährige offenbar unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von rund 4.000 Euro.