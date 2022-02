Schmorbrand im Verteilerkasten

Feuerwehreinsatz in Gemeinschaftsunterkunft in Malsch - Bewohner mussten umziehen

Aus noch ungeklärter Ursache ist in einem Stromverteilerkasten in der Flüchtlingsunterkunft in Malsch am Samstagabend ein Schmorbrand entstanden. Der betroffene Gebäudetrakt ist ohne Strom, die Bewohner sind vorübergehend woanders untergebracht.