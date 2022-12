Nach Einbruch in Malscher Schreibwarengeschäft: Polizei nimmt Täter fest

Nach einem Einbruch in ein Schreibwarengeschäft in Malsch hat die Polizei zwei Täter festgenommen.

Zwei zunächst unbekannte Einbrecher drangen in der Nacht auf Mittwoch in ein Schreibwarengeschäft in der Hauptstraße in Malsch ein und klauten dort zahlreiche Tabakwaren.

Die Ermittler gehen derzeit davon, dass zwei Täter um circa 23.30 Uhr in das Ladengeschäft auf bislang unbekannte Weise eindrangen und im Anschluss mit dem Diebesgut flüchteten. Eine Fahndung führten dazu, dass die beiden Täter gegen 1.40 Uhr bei einer Kontrolle am Karlsruher Hauptbahnhof durch die Bundespolizei gestellt werden konnten

Die beiden 14- und 17- jährigen Männer hatten das Diebesgut in zwei Taschen dabei und räumten die Tat ein.

Der Sachschaden im Laden sowie der Wert der entwendeten Tabakwaren ist derzeit noch unbekannt. Die weiteren Ermittlungen werden vom Haus des Jugendrechts Karlsruhe übernommen.