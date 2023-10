Ein langgehegter Wunsch geht in Völkersbach in Erfüllung. Ein elf Kilometer langen Rundweg wurde angelegt, um die Geschichte, Kultur und Natur des Ortes vorzustellen.

Wer auf den Anhöhen des Malscher Ortsteils Völkersbach spazieren geht, der fühlt sich ein wenig in Urlaubsstimmung. Der Blick bei schönem Wetter bis zu den Höhenzügen über Enz und Nagold, zum Dobel und nach Bretten kann das Herz höher schlagen lassen.

Nun haben sich Teile der Völkersbacher Bürger einen Traum erfüllt und den Rundweg „Weitblickwandern“ angelegt. Am kommenden Samstag wird ein Teil nun in einer geführten Wanderung eröffnet.

Elf Kilometer langer Panoramaweg um Völkersbach erstreckt sich über 200 Höhenmeter

Die Initiative für diesen Weg entstand nach dem Bürgerforum „Zukunftswerkstatt Völkersbach“ bereits im Jahre 2019. „Wir hatten schon lange die Idee, Tafeln aufzustellen, um unserer Landschaft und Kultur zu präsentieren“, sagte Peter Walter, Vorsitzender des Heimatvereins Völkersbach.

Es geht auch um den Umweltaspekt und die Landwirtschaft, die Spaziergänger lernen geschützte Natur kennen. Matthias Kleine

Mit-Initiator

Gemeinsam mit den Arbeitsgruppen „Natur und Wohnen“ sowie „Kultur und Bildung“ wurden die verschiedenen Themen entwickelt, die nun am Wegesrand zum Anhalten, Lesen und Staunen einladen.

Insgesamt waren rund 40 Völkersbacher Bürger im Alter zwischen 18 und 80 Jahren in das Projekt eingebunden, wie Ortsvorsteherin Beate Hornung sagte. Stolz sei sie auf das außergewöhnliche Ehrenamt im rund 1.900 Einwohner zählenden Dorf.

Rund elf Kilometer lang ist der Rundweg, der über 217 Höhenmeter über Wiesen, Bachläufe und im Wald auf Schotterwegen, Naturwegen und nur wenig asphaltierten Strecken verläuft. An drei Stellen, angebunden an den ÖPNV, kann in den Panoramarundweg eingestiegen werden.

Entlang des Weges laden 16 Thementafeln und eine Panorama-Tafel im Gewann „Läng“ sowie drei Übersichtstafeln zum Halten ein. „Es geht auch um den Umweltaspekt und die Landwirtschaft, die Spaziergänger lernen geschützte Natur kennen“, sagte Matthias Kleine, einer der Initiatoren.

Grillhütte aus Douglasienholz wird mit Sektempfang eröffnet

Viele der Texte über die Geschichte des Ortes, seine Landwirtschaft und Handwerkstraditionen stammen vom Heimatverein Völkersbach. Auch die Herkunft des Namens „Rottännle“, den Rimmelsbacher Hof, der bereits im Jahre 1115 das erste Mal urkundlich erwähnt wurde, oder über die Bedeutung der Weimersmühle werden darin thematisiert.

Und so mancher Spaziergänger wird sich vielleicht an frühere Jahre erinnern, wenn er zum Beispiel am „Rottännle“ an das Fußballspiel im Wald denkt. „Wir hätten bestimmt die doppelte Anzahl an Stationen machen können, aber wir mussten uns entscheiden“, sagt Arnfried Schmidt.

Ein dickes Lob haben sie für all die vielen helfenden Hände, die mit schwerem Gerät 40 Löcher in den steinigen Boden bohren mussten, um die Füße für die Schilder 80 Zentimeter tief einschlagen zu können. Völkersbach habe ein tolles Netzwerk, eine hohe Flexibilität und einen langen Atem, sind sich die Initiatoren alle einig.

Die Dorfgemeinschaft hat sich aber auch noch einen zweiten Wunsch erfüllt. Im „Rottännle“, dort, wo früher getanzt und gebolzt wurde, hat die Freiwillige Feuerwehr Abteilung Völkersbach den Wald abgeholzt. Rund 30 Bürger haben nach Absprache mit Naturschutz, Forst und Gemeindeverwaltung eine Grillhütte aus Douglasienholz mit einer überdachten Sitzgruppe und einem gemauerten Grillplatz gebaut.

Auch diese wird am kommenden Samstag offiziell ihrer Bestimmung übergeben. Die kleine Feier beginnt um 12.30 Uhr mit einer kurzen Ansprache und Sektempfang am Festplatz in Völkersbach, bevor es mit Matthias Kleine und Peter Walter auf eine geführte Wanderung zur Grillhütte geht.