Paukenschlag im Marxzeller Gemeinderat: Am Ende der jüngsten Sitzung hat Alfons Benz bekanntgegeben, dass sowohl er sowie Karin Rayling, Marvin Dill, Andrea Axtmann und die Pfaffenroter Ortschaftsrätin Malinka Obreiter mit sofortiger Wirkung aus der Fraktion der Freien Wähler austreten und künftig fraktionslos in den Gremien mitarbeiten.

Paukenschlag in Gemeinderatssitzung

„Wir haben das nicht über Nacht entschieden, sondern aufgrund schon länger schwelender Diskrepanzen“, so Benz. In der Haushalts- und Finanzpolitik sowie beim Schul- und Kindergartenkonzept seien Differenzen unüberwindbar.

Zudem äußert er den Vorwurf, dass wichtige Informationen nur selektiert weitergegeben wurden. Ein Mitglied der Freien Wähler habe im Sommer in einer Whatsapp-Nachricht an Bürger zu einer Unterschriftenliste zum Schul- und Kindergartenkonzept aufgerufen, ohne dass dies besprochen worden sei. Er habe per Zufall davon erfahren.

„Das Vertrauensverhältnis ist zerstört, auf dieser Basis ist keine Zusammenarbeit mehr möglich“, sagt Benz. Er und seine vier Mitstreiter seien weiter an konstruktiver Arbeit im Gemeinderat interessiert. „Es geht um die Gemeinde Marxzell.“

Fraktionssprecher zeigt sich überrascht

„Der Austritt aus der Fraktion hat mich völlig unvorbereitet getroffen, es hat sich nach meinem Empfinden nichts abgezeichnet“, so Jürgen Mäurer, Fraktionssprecher der Freien Wähler. Es habe auch niemand zuvor mit ihm Kontakt aufgenommen, er habe von dem Austritt am Sonntagabend erfahren.

„Bei den Freien Wählern gibt es grundsätzlich keinen Fraktionszwang, daher kann man auch unterschiedlich abstimmen“, betont Mäurer. Auch in internen Diskussionen gehe es bei manchen Themen kontrovers zu. „Damit können wir aber umgehen.“

Zuletzt gab es stark unterschiedliche Meinungen beim Thema Schul- und Kindergartenkonzept. „Aus der Fraktion haben sich drei, vier Leute zusammengesetzt und eine Idee entwickelt, die dann sehr kontorvers diskutiert wurde. Entstanden ist kein Gesamtkonzept der freien Wähler, sondern einer Gruppe aus unserer Fraktion“, wehrt sich Mäurer gegen den Vorwurf, man habe das Konzept ohne Einbindung von Pfaffenrot erarbeitet.

Er gehe aber davon aus, dass die Gruppe um Benz weiterhin konstruktiv im Rat mitarbeite und man keine Feindbilder aufbaue. Die Fraktion der freien Wähler schrumpft jetzt auf sieben Mitglieder im Marxzeller Rat.