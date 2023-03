AVG-Linien S1, S11 und S12

Warnstreik im Nahverkehr: Warum die Bahnen in Ettlingen trotzdem fahren

Deutschlandweit und auch in der Region stehen die Bahnen am Montag weitestgehend still – nur nicht auf dem Streckenabschnitt der AVG zwischen Hochstetten und Bad Herrenalb respektive Ittersbach.