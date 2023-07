Mehr als 2.000 Besucher beim Schöllbronner Schwimmbadfest

Jede Menge Gaudi im idyllisch gelegenen Schöllbronner Waldbad: Am Sonntag sorgen das Schwimmbadfest und die hochsommerlichen Temperaturen für einen regelrechten Besucheransturm im Ettlinger Höhenstadtteil. Gewusel im Wasser, und auf den Liegewiesen sind Schattenplätze Mangelware.

„Endlich haben wir mal wieder schönes Wetter und von den Gästen erfahren wir ohnehin einen sehr großen Zuspruch“, freut sich Achim Schneider, Vorsitzender des Vereins zur Förderung des Waldbades. Kürzlich fand die Jahreshauptversammlung statt. Seit der Gründung 2012 habe man rund 120.000 Euro investiert und viel dazu beigetragen, dass das Bad heute in einem guten Zustand ist.

Förderverein hat 920 Mitglieder

Weiter hebt Schneider die gute Zusammenarbeit mit der Ettlinger Bäderverwaltung hervor. Nun strebe man einen Umbruch in der Vereinsführung an. „Wir suchen junge Mitglieder, die auch Verantwortung übernehmen und dazu beitragen, dass der Verein mit seinen 920 Mitgliedern erhalten bleibt“, betont Schneider. Inzwischen sind 16 neue Liegestühle eingetroffen, die sich mit Zwei-Euro-Münzen entriegeln lassen – man hoffe, dass viele Nutzer das Geld danach ins Spendenkässle werfen.

„Mit Sommerhits und flotten Sprüchen werde ich die Besucher bei brütender Hitze bei Laune halten“, so DJ Holger. Im Kinderplanschbecken steigt der Spaßfaktor, auch für Leon und Ella, die mit ihrem Opa Raimund Welte hier sind. „Das lassen wir uns nicht nehmen. Wir wollen dazu beitragen, dass dieses schöne Bad erhalten bleibt“, meint der Karlsbader. Sie kommen regelmäßig und inzwischen seien Freundschaften mit Schöllbronnern entstanden.

Mehr als 2.000 Besucher im Waldbad

Gegen 14.30 Uhr sind schon über 2.000 Besucher im Waldbad, der Parkplatz platzt aus allen Nähten. Viel Arbeit für die Bademeister: „An Tagen mit solch einem Ansturm ist es sehr anstrengend. Wir müssen stets aufmerksam sein und hoffen, dass die Leute mitmachen“, erklärt Stefan Enghusen. Zum Glück ist heute noch die DLRG-Ortgruppe Ettlingen da und unterstützen die Bademeister.

David Fleck hat mit seinem Team einiges zum Thema Wasserrettung mitgebracht. Vom Baderegelpuzzle über Knotenkunde und Wurfsackwerfen bis hin zur Wiederbelebung. An Puppen bekommen die Kinder gezeigt, wie die Herzdruckmassage funktioniert. So auch die siebenjährigen Zwillinge Anni und Fine. „Ich finde das Angebot wichtig und toll, dass es den Kleinen so unkompliziert nahegebracht wird“, meint Papa Bastian Ripping.

Beim Albini-Angeln gibt es Preise zu gewinnen. „Schön zu sehen, wenn sich die Kinder freuen“, so Nicole Meißner von der Bäderverwaltung. Die Schwimmschule Grimm lädt zum Schatztauchen ein, und einige Schüler machen heute ihre Schwimmabzeichen. „Schwimmunterricht ist wichtig und besonders nach der Pandemie ist Nachholbedarf“, erklärt Schwimmlehrerin Caroline. Für einen Hingucker sorgen die Tanzenden Schwimmringe – eine Gruppe, die sich aus dem Förderverein gebildet hat. Un viel Applaus vom Publikum bekommt.