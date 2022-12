Müllwagen prallt gegen Auto: Zwei Verletzte in Ettlingen

Der Fahrer eines Müllwagens hat auf einer Kreuzung in Ettlingen die Vorfahrt missachtet und stieß daraufhin mit einem Auto zusammen. Zwei Personen wurden verletzt.

Schwerer Unfall in Ettlingen: An der Kreuzung Rudolf-Plank-Straße/Einsteinstraße ist am Donnerstag gegen 12.20 Uhr ein Müllwagen mit einem Auto zusammengestoßen.

Wie ein Sprecher der Polizei Karlsruhe mitteilte, wollte der Fahrer des Müllwagens von der der Einsteinstraße in die Rudolf-Plank-Straße abbiegen. Dabei übersah er an der Einmündung zur Einsteinstraße offenbar ein Auto. Es kam zur Kollision auf der Kreuzung.

Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide Fahrzeuge stark beschädigt, der Wagen auf einen Gehweg geschoben. Bei dem Unfall wurden zwei Personen verletzt und vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht.

Während der Bergungsarbeiten kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von etwa 15.000 Euro.