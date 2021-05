Polizei sucht Zeugen

Nach Unfall an Ampel in Ettlingen geflüchtet – Mädchen leicht verletzt

Bei den Ermittlungen zu einem Unfall mit einem leicht verletzten Kind am Dienstnachmittag in der Schloßgartenstraße Ecke Bernhardusstraße in Ettlingen sucht die Polizei noch Zeugen.