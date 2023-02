Als Polizei stellen wir uns darauf rechtzeitig ein. Die Termine sind ja bekannt. Die Einsätze bei den zahlreichen Faschingsveranstaltungen werden mit ausreichend Vorlaufzeit geplant. Der Bedarf an Einsatzkräften wird jeweils individuell bewertet und die Einsatzkräfteplanung darauf ausgerichtet. Die Planung erfolgt so, dass der Regeldienst auf den Polizeidienststellen von den Einsätzen in der fünften Jahreszeit grundsätzlich nicht betroffen ist.