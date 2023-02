Verkehr, Sicherheit, Alkohol: Was man bei den Fastnachtsumzügen am Wochenende in und um Ettlingen beachten muss.

Nach zwei Jahren Zwangs-Abstinenz rüsten die Narren für die großen Umzüge am Wochenende. Los geht es am Freitag in Spessart mit dem Nachtumzug, dem einzigen seiner Art in der Region.

Am Samstag folgt der Schöllbronner Umzug und am Sonntag das närrische Spektakel in den Straßen von Forchheim und Schielberg. Alle Infos im Überblick.

Nachtumzug in Ettlingen-Spessart

Das Spektakel der Spessarter Eber beginnt am Freitag, wenn es dunkel geworden ist. Der Startschuss für den Zug mit seinen 76 Nummern erfolgt um 19.11 Uhr. Keinesfalls sollte man mit dem Auto hoch in den Ettlinger Höhenstadtteil fahren. Ab 17 Uhr sind unter anderem die Kirchstraße, die Schottmüllerstraße und die Hauptstraße für den Verkehr gesperrt. Unbedingt nutzen sollten die Besucher, die von Ettlingen-Stadt zum Nachtumzug wollen, den Buspendelverkehr.

Ab 17 Uhr fahren im Fünf-Minuten-Takt die Busse vom Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB, Stadtbahnhof) Richtung Spessart. Ab 20.30 Uhr gibt es einen Buspendelverkehr zurück in Richtung Ettlingen-Stadt.

Achtung: Dieses Jahr ist kein Buspendelverkehr zwischen Völkersbach/Schöllbronn nach Spessart vorgesehen. Die Linienbusse werden aber planmäßig in Betrieb sein.

Oben in Spessart gibt’s keine Pkw-Parkplätze. Deswegen: die Parkplätze unten in Ettlingen, zum Beispiel beim Freibad, bei der Albgauhalle, an der verlängerten Wilhelmstraße, entlang der Rastatter Straße oder die in der Tiefgarage Stadtbahnhof, nutzen.

Alkoholische Getränke dürfen nicht mit hoch nach Spessart genommen werden. Auf entsprechende Kontrollen, und zwar schon im Bereich des Stadtbahnhofs, sollten sich die Besucher einstellen. Ebenfalls befinden sich in Spessart Kontrollstellen an den Zugängen. Übrigens: Um die Kosten des Nachtumzugs abzudecken, erheben die Eber ein Eintrittsgeld in Höhe von drei Euro. Spessart selbst wird laut Kristian Sitzler, Leiter des Ettlinger Ordnungsamtes, wieder zur Bannmeile. Alkoholika werden nur an den Ständen der örtlichen Vereine verkauft.

Umzugsspektakel in Schöllbronn

Kurz nach 14 Uhr beginnt am Samstag das Umzugsspektakel in Schöllbronn, veranstaltet von der Narrenzunft Schöllbronn. Erwartet werden 79 Zugnummern. Die Verkehrsteilnehmer sollten sich darauf einstellen, dass ab 12 bis etwa 17 Uhr die Ortsdurchfahrt komplett gesperrt ist.

Zwischen Rathaus und Schule kann die Sperrung der Moosbronner Straße auch bis 20 Uhr andauern. Nach dem eigentlichen Umzug steht in der Sommerfesthalle eine Umzugs-Après-Party an. Parkmöglichkeiten bestehen beim Freibad sowie entlang der K3547 zwischen Schluttenbach und Ortseingang Schöllbronn.

Der überörtliche Verkehr aus Richtung Malsch-Völkersbach wird weiträumig über die Albtalstrecke umgeleitet. Der Busverkehr aus Richtung Ettlingen nach Schöllbronn/Völkersbach und umgekehrt bleibt im Betrieb. Allerdings werden die Haltestellen entlang der Moosbronner Straße nicht angefahren. Die Narrenzunft Schöllbronn setzt laut Zunftmeister Stefan Karbstein auf das „bewährte Sicherheitskonzept“ der vergangenen Jahre.

54 Fastnachtsgruppen in Rheinstetten-Forchheim

54 Gruppen sind am Sonntag ab 14 Uhr beim Umzug des Vereins Vereinte Forchheimer Fasenacht unterwegs. Die Umzugsstrecke führt über die Karlsruher Straße, die Hauptstraße, Adlerstraße bis zur Karl-Schlageter-Straße (Auflösung des Zuges).

Ab 12.30 Uhr bis gegen 17 Uhr sind laut Stadtverwaltung diese Straßen gesperrt. Und daran denken: Die Stadtbahn, von Karlsruhe kommend, fährt nur bis zur Haltestelle Freibad.

Fastnachtsumzug am Sonntag in Marxzell-Schielberg

In schwäbisch-alemannischer Tradition bewegt sich der närrische Lindwurm durch den Marxzeller Ortsteil Schielberg am Sonntag ab 14.11 Uhr. Zuvor ist schon um 10.30 Uhr eine Narrenmesse in der örtlichen Kirche St. Maria. Erwartet werden zum Umzug, den die Narrenzunft Schielberg auf die Beine stellt, 65 Gruppen und mehr als 1.500 Mitwirkende.

Nach dem Umzug ist Trubel in der Dreschhalle mit Guggenmusikern und Dj. In der Klosterwaldhalle sorgen Umzugsmitwirkende mit Zunft- und Gardetänzen für Stimmung. Es treten Musikkapellen und Fanfarenzüge auf. Von 13 bis 16 Uhr wird der Durchgangsverkehr über die Wald- und die Hans-Jakob-Straße umgeleitet.