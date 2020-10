Streit über Todesursache eines Schwanenvaters

Der Tod eines Schwanenvaters im Ettlinger Horbachsee sorgt für Streit in den sozialen Medien. Harald K. Freund, in Ettlingen bekannter Gewässerführer, lässt aktuell beim Veterinäramt untersuchen, ob der Tod des Tieres in der vergangenen Woche nicht auf Tierfütterung am Horbachsee zurückzuführen ist. Er habe an dem Tier nicht den kleinsten Riss, noch eine Blutung gesehen. Der Tod des Tieres sei folglich auf keine äußere Einwirkung zurückzuführen, begründet Freund seine Meldung an das Veterinäramt. Viele Beobachter, gerade in den sozialen Medien, denken aber, dass das Tier altersbedingt eines normalen Todes gestorben ist. Tenor: Das ist natürliche Selektion. Und vielleicht ganz gut für die Weiterentwicklung des ein oder anderen Jungtiers an dem See.

Sind Pilze die Todesursache?

Der städtische Umweltbeauftragte Peter Zapf glaubt ebenfalls nicht, dass verbotene Fütterung ursächlich für den Tod des Schwanenvaters ist. Er verweist beispielsweise auf eine Ettlinger Bürgerin, die für den Tod des Tieres einen am Horbachsee wachsenden Pilz verantwortlich macht. An diesem Mittwoch wollte sich deshalb Zapf kurz vor Ort am Horbachsee die Szenerie ansehen und, falls von den Pilzen Gefahren für die Schwäne ausgehen, diese abmähen lassen. Aus der Stadtverwaltung kommt dann noch der Hinweis, der Tod des verstorbenen Schwans, der auf etwas mehr als 15 Jahre geschätzt werde, sei in der freien Natur durchaus in der üblichen Altersbandbreite: „Es muss nicht jeder Schwan das Methusalem-Alter von 40 Jahren erreichen.“

Es wird weiter gefüttert-Zahl der Ratten wächst

Grundsätzlich ärgert Zapf aber, dass trotz Verbots der Tierfütterung am Ettlinger Horbachsee weiter munter gefüttert werde. Dadurch sei das ökologische Gleichgewicht an dem kleinen Gewässer ständig gefährdet. Die Schilder zum Fütterungsverbot seien nicht aus Spaß aufgestellt. Durch die oft gut gemeinte Fütterung - „eine beliebte Beschäftigung mancher Großeltern mit ihren Enkeln“ - werde eine natürliche und artgerechte Nahrungsaufnahme der Tiere verhindert. Schon vor Jahren habe er deshalb veranlasst, dass rund um den Horbachsee Verbotsschilder aufgestellt wurden. „Mit Brot vollgestopfte Lebewesen stellen die Nahrungssuche ein“, so Zapf. Außerdem werde durch das viele Brot und andere Nahrung, die in das Wasser geworfen werde, um Enten und Schwäne anzulocken, der See verschmutzt. Dadurch entstehe Sauerstoffarmut, und dies wiederum gefährde die Fische. Was aber noch viel schlimmer sei, die Zahl der Ratten am See wachse durch die unerlaubte Fütterung.

Neue Verordnung nötig

Zapf will jetzt die bestehende Umweltverordnung der Stadt Ettlingen für die Fütterung von Tieren mit Hilfe des Ordnungsamts durch den Gemeinderat nachschärfen lassen. Bußgelder für unerlaubtes Füttern von Tieren stünden bislang in erster Linie wegen der Fütterung von Tauben in der Innenstadt auf juristisch gesicherter Basis. Zapf würde dies auch gerne für den Horbachsee in einer Verordnung konkretisieren. Es genüge vermutlich nicht, nur ein Schild aufgestellt zu haben, auf dem steht „Brot ist ungesund für Wasservögel und Fische“. Und die Aussage „Jegliche Fütterung der Tiere ist schädlich“ führe eben nicht bei jedem zur gewünschten Einsicht, die Brotreste zuhause zu lassen.