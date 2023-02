Auch Alltagssüchte spielen beim Stück eine Rolle – etwa immer am Handy und in Social Media zu sein. Alkohol und Cannabis sind ein großes Thema – Cannabis ist in den Köpfen Jugendlicher schon legalisiert. Zudem geht es etwa auch um Missbrauch rezeptpflichtiger Medikamente wie Schmerzmittel oder Psychopharmaka. Medikamente, ursprünglich bei chronischen Rückenleiden oder psychischen Erkrankungen verschrieben, die von den Jugendlichen aber aufgrund ihrer Wirkung konsumiert werden. Die Medikamente finden sie etwa im Schrank von Eltern oder Großeltern oder kaufen sie auf dem Schwarzmarkt. Auch von einigen Rappern wird die Wirkung entsprechender Medikamente immer wieder angepriesen. Das ist ein Problem, auch wenn es oft nicht in der Beratungspraxis landet. Das geht so ab 14 schon los, viele junge Menschen sehen die Gefahr der Abhängigkeit leider gar nicht.