Der Ettlinger „Autosalon“ mit verkaufsoffenem Sonntag trägt in diesem Jahr den Namen „Auto & Mobil“. Neben Autos stehen auch E-Bikes, Roller oder Scooter im Fokus.

Der Ettlinger „Autosalon“ mit verkaufsoffenem Sonntag hat sich in den vergangenen Jahren zu einem Mobilitätsmarkt entwickelt. Neben den neuesten Automodellen galt der Blick auch zunehmend E-Bikes, Rollern oder Scootern. Da war es nur naheliegend, dass aus dem Autosalon nun „Auto & Mobil“ wird. Das Angebot in puncto Mobilität über das Auto hinaus offiziell breiter zu ziehen, war auch Wunsch des Gemeinderates.

Am Sonntag, 10. März, präsentieren nun von 13 bis 18 Uhr nicht nur die Ettlinger Autohäuser auf dem Markt-, Erwin-Vetter- und am Kirchenplatz sowie vor dem Schloss ihre neuesten Modelle. Auch die Ettlinger Fahrradhändler zeigen ihre Bikes in der Leopold-/Ecke Thiebauthstraße, teilte das Ettlinger Citymanagement mit.

Doch nicht nur die großen Radler können dort auf ihre Kosten kommen. Auch für die Kleinen gibt es einen Laufradparcours, heißt es in der Mitteilung. Laufräder stehen bereit, Helme natürlich auch und dann kann es für Kinder über kleine „Hürden“ losgehen.

Das Spielemobil in der oberen Leopoldstraße direkt vor dem Stadthaus am Stadtpark ist ein weiteres Angebot für Kinder. Klassiker wie „Vier Gewinnt“ im XXL-Format locken dort ebenso wie Tischtennis, Cornhole, Leitergolf und vieles mehr.

Auf dem Marktplatz dreht außerdem ein Karussell seine Runden. Hier können sich die Erwachsenen unterdessen beim Stadtwerke Infomobil über die Strom- und Gastarife informieren. Eine Ecke weiter auf dem Erwin-Vetter-Platz sorgt die ProMusicSchool für musikalische Unterhaltung.

Der Ettlinger Einzelhandel hat am Sonntag ebenfalls geöffnet

Abgerundet wird die Veranstaltung „Auto & Mobil“ laut Mitteilung durch den Ettlinger Einzelhandel. Die Geschäfte sind ebenfalls von 13 bis 18 Uhr geöffnet und präsentieren ihre neuesten Kollektionen.

Wer mehr über Ettlingen, seine Historie auf kurzweiligem Weg erfahren möchte, kann am bunten Führungsprogramm der Stadt teilnehmen. Das Besondere hierbei ist, dass die Führungen nur 30 Minuten dauern, sodass Interessierte gleich mehrere an diesem Sonntag absolvieren können.

Das Team der Touristinfo am Erwin-Vetter-Platz 2 informiert von 11.30 bis 18 Uhr über das Führungsprogramm sowie über weitere Angebote in Ettlingen und im Albtal.