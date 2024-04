Viele Schilder in der Innenstadt: Ettlingen startet Radkampagne

Ettlingens vielfach angekündigte Kampagne mit dem Titel „Ettlingen. Mobil miteinander“ ist gestartet. Daran besteht kein Zweifel. Zumindest für all diejenigen, die durch die Innenstadt der Großen Kreisstadt spazieren. Da tut sich nämlich seit dieser Woche ein wahrer Schilderwald auf – besonders an Markttagen, wie dem Mittwoch.

Nehmen wir zum Beispiel mal die Kronenstraße. Wer sich auf ihr Richtung Marktplatz bewegt, kommt gleich an vier Schildern vorbei. Das oder vielmehr die ersten stehen an der Kreuzung mit der Lauergasse und der Seminarstraße am Stadthotel Engel. Dort weist eine digitale Tafel an einem Laternenpfahl alle Verkehrsteilnehmer, die sich schneller als in Schrittgeschwindigkeit bewegen, in roten Leuchtlettern darauf hin, dass hier „Vorsicht“ und „Rücksicht“ geboten sind.

Lieferverkehr ist in der Ettlinger Fußgängerzone bis 11 Uhr frei

„So soll dafür sensibilisiert werden, wie schnell Schrittgeschwindigkeit eigentlich ist“, erklärt die Stadtpressestelle auf Anfrage. Direkt daneben erhebt sich aus einem mobilen Ständer am Boden ein Schild, das den Eingang zur Fußgängerzone verkündet, in der das Fahren für Radfahrer und Rollstuhlfahrer bei Schritttempo erlaubt sei. Frei ist bis 11 Uhr auch der Lieferverkehr.

Wie schnell ist eigentlich Schrittgeschwindigkeit?

Aber wie schnell ist eigentlich Schrittgeschwindigkeit? Einen eindeutigen Wert gibt es dafür laut ADAC tatsächlich nicht. Über die Höhe werde immer wieder vor Gericht gestritten. Dabei werde meist ein Wert zwischen fünf und 15 Kilometern pro Stunde festgelegt.

Ettlingens Rathauschef Johannes Arnold (Freie Wähler) hatte die in der Ettlinger Fußgängerzone angesetzte Geschwindigkeit auf maximal elf Kilometer pro Stunde beziffert. Die Schilder, die zur Rücksichtnahme mahnen, leuchten dem Rathaus zufolge aber schon ab einem Tempo von fünf Kilometern pro Stunde.

Während der Wochenmärkte muss geschoben werden

Wer auf der Kronenstraße weiterfährt Richtung Rathaus, trifft auf das oben erwähnte Schild mit dem Schritttempo und der Fußgängerzone an der Rathausbrücke gleich noch mal – allerdings um dann an Wochenmarkttagen nur knapp zehn Meter weiter den Hinweis zu bekommen, dass auf den Marktplätzen während der Märkte nach wie vor abgestiegen werden muss.

Die Stadt zielt mit ihrer Kampagne und den Schildern auf mehr Verständnis und Akzeptanz der jeweiligen Verkehrsteilnehmer ab. Denn ein Verbot für Radfahrer soll laut OB Arnold keinesfalls kommen. Unlängst sagte er bei einem Pressegespräch dazu: „Das bekommt man nicht in die Köpfe der Leute.“ Und man wolle es auch nicht.

Radfahren in der Innenstadt sei Tradition. „Ich persönlich kenne Ettlingen nicht anders als mit Radfahrern“, so Arnold. Senioren, die nicht mehr gut zu Fuß sind, seien mitunter auf den Drahtesel angewiesen. Und die Ettlinger Geschäfte würden ebenfalls gerne mit dem Rad besucht. Gleiches gelte für den Wochenmarkt.

Externer Inhalt von Instagram

Teil der Kampagne ist auch ein humorvolles Video, in dem die Stadt eine sogenannte „Mitschiebezentrale“ propagiert. Abrufbar ist das Video seit dieser Woche beispielsweise auf der Instagramseite der Stadt Ettlingen.