Die Schlossfestspiele Ettlingen gehen 2024 in ihr 45. Jahr. Was an Programm geboten ist und wie man an Karten kommt.

Nach einem erneuten Besucherrekord in der vergangenen Spielzeit gehen die Schlossfestspiele Ettlingen 2024 in ihr 45. Jahr – allerdings mit einem abgespeckten Programm.

An diesem Freitag ist der Vorverkauf für die einzelnen Produktionen gestartet. Bis zum 1. Januar gibt es einen Frühbucherrabatt von zehn Prozent, teilten die Schlossfestspiele mit.

Der neue Spielplan steht unter dem Motto „All together“ und beinhaltet namhafte Titel. Darunter etwa das Musical „Evita“, bei dem Bürger- und der Kinderchor in der Rolle des argentinischen Volks mitwirken.

Beim Familienstück „Aladin“ führen die Kinder und Jugendlichen der „Jungen Festspiele“ mit professionellen Schauspielern in eine Welt, in der das Träumen hilft, eine bessere Welt zu schaffen, heißt es in der Ankündigung der Schlossfestspiele.

Als Schauspiel bieten die Schlossfestspiele „Sein oder Nichtsein“ nach dem Film von Ernst Lubitsch. Unter der Regie von Intendatin Solvejg Bauer tanzt das Stück über dem Abgrund der Weltkriegskatastrophe.

Schlossfestspiele Ettlingen mit Hommage an Queen und die Beatles

Mit „Killerqueen – She’s back“ kehrt die beliebte Rockshow in Kooperation mit der Popakademie Mannheim und der Urban Dance School Ettlingen zurück in den Schlosshof. „Backbeat – Die Beatles in Hamburg“ wirft derweil mit einem musikalischen Schauspielabend einen Blick weit zurück in die Anfangszeit der Band.

Ein Wiedersehen gibt es außerdem mit dem Nachtgruselstück „Das Geheimnis der Irma Vep“. Ort des Geschehens ist hier nicht der Schlosshof, sondern der Rittersaal im Schloss.

Ihr Saisonfinale feiern die Schlossfestspiele schließlich an zwei Abenden unter dem Titel „A Night at the Opera“ mit dem Bürgerchor und den Solisten der vergangenen Jahre.

Zu hören sind unter anderem Stücke aus der „Zauberflöte“, der „Fledermaus“, „Carmen“ und dem „Freischütz“. Das Gastspiel