Auf einen Sieger bei der Bürgermeisterwahl müssen die Menschen in Waldbronn noch warten. Die Wahl geht in die zweite Runde, Ende Mai ist Neuwahl. Bis Donnerstag können sich nun neue Kandidaten bewerben.

Die Bürgermeisterwahl in Waldbronn geht in die zweite Runde. Nachdem am Sonntag keiner der sechs Kandidaten die absolute Mehrheit der Stimmen erreicht hatte, steht am 29. Mai eine Neuwahl an.

Von einer Neuwahl wird deswegen gesprochen, weil sich nun weitere, eben neue Kandidaten, um die Nachfolge von Bürgermeister Franz Masino (parteilos) bewerben können. Für eine Bewerbung bleibt Zeit bis Donnerstag, 12. Mai, 18 Uhr. Spätestens dann muss sie im Rathaus eingegangen sein.

Die Bewerber, die bisher antraten, könnten das auch für die Neuwahl tun. Ihre Bewerbung hat in diesem Fall noch immer Gültigkeit. Bestätigt wurde das Wahlergebnis vom Sonntag am selben Abend vom Gemeindewahlausschuss, teilte Hauptamtsleiter Reinhold Bayer auf BNN-Anfrage mit.

Weitere Vorstellung bei weiteren Kandidaten für Wahl in Waldbronn

Demnach erhielt Christian Stalf (CDU) 35,2 Prozent der Stimmen, Sebastian Haag (SPD) 34,6 Prozent, Stefan Seifert (parteilos) 15,2 Prozent, Marc-Yaron Popper (FDP) 13,5 Prozent, die parteilosen Patrick Nitsch und Andreas Fauth-van Dyk jeweils 0,6 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei 54 Prozent.

Wenn sich kein weiterer Kandidat um den Chefsessel im Rathaus bewirbt, wird es auch keine weitere Kandidatenvorstellungsrunde geben. Wenn doch mindestens eine neue, ernstzunehmende Bewerbung eingeht, ist für Freitag, 20. Mai, ab 19 Uhr im Kurhaus eine letzte Vorstellungsrunde geplant. Über die Gültigkeit der entsprechenden Bewerbung(en) entscheidet der Gemeindewahlausschuss.