Paukenschlag in Waldbronn: Die Betreibergesellschaft des dortigen Eistreffs unterbreitet der Gemeinde ein Kaufangebot für die Einrichtung mit ihren zwei Eislaufhallen. In einer Pressemitteilung, die am Sonntagabend in dieser Redaktion einging, ist die Rede von einem „zahlungswirksam finanziellen Kaufpreis von rund 2,6 Millionen Euro“.

Überhaupt, heißt es in der Mitteilung weiter, würde Waldbronn bei einem Verkauf der „reinen Eistreff-Immobilie“ viel Geld einsparen. Bei einem Verkauf würden unter anderem notwendige Abrisskosten im Millionen-Bereich entfallen.

Agilent: Interesse an Kauf des Waldbronner Eistreffs

Ebendiese Kosten wären fällig, wenn die Gemeinde das Eistreff-Grundstück an das nahe gelegenen Unternehmen Agilent verkaufen würde. Wie von den BNN berichtet, zeigt Agilent für eine Betriebserweiterung seit geraumer Zeit großes Interesse am Eistreff-Areal.

Im Falle eines Verkaufs des Geländes an Agilent würde dies das Aus des Eistreffs bedeuten. Ein konkretes und damit offizielles Kaufangebot von Agilent dürfte dem Rathaus aber bisher nicht vorliegen.

Auch der Förderverein unterstützt

Unterstützt wird das Kaufangebot der privaten und gemeinnützigen Eistreff-Betreibergesellschaft vom ERC Waldbronn sowie vom Förderverein des Eistreffs. „Der Eistreff hat vielfältige Funktionen und ist unabdingbar für die gesamte Region“, sagt Alexander Schroth, einer der beiden Geschäftsführer der Betreibergesellschaft.

„Der Eistreff ist die einzige Eissporthalle im Herzen der TechnologieRegion Karlsruhe.“ Durch den Kauf, ergänzt der ERC-Vorsitzende Volker Auracher, werde die Gemeinde von „sämtlichen verbliebenen Gebäude-Risiken entbunden. Wegfallen würden überdies Umlagekosten, jährlich zu bezahlen von der Gemeinde an die Kurverwaltungsgesellschaft.

Uns ist es wichtig, eine Win-Win-Win-Situation für alle herzustellen. Volker Auracher

Vorsitzender des ERC Waldbronn

„Uns ist es wichtig, eine Win-Win-Win-Situation für die Gemeinde, den Eistreff und die angrenzende Industrie herzustellen“, so Auracher weiter.

Neben dem eigentlichen Kaufangebot haben die Betreiber und ihre Unterstützer der Gemeinde ein, wie sie meinen, „zukunftsgerichtetes Flächenkonzept für das gesamte Gewerbegebiet Ermlisgrund“ ausgearbeitet. Das Konzept sei Bürgermeister Christian Stalf (CDU) übergeben worden.

Das Angebot gilt ab sofort Alexander Schroth

Geschäftsführer der Eistreff-Betreibergesellschaft

Konkrete Finanzierungsvorschläge, wie der Kauf des Eistreffs finanziert werden soll, liegen öffentlich allerdings bisher nicht vor. Die Entscheidung, wie es mit dem Eistreff weitergehen soll, obliegt alleine dem Waldbronner Gemeinderat.

Das Gremium muss in absehbarer Zeit über das Kaufangebot der Betreibergesellschaft beraten und befinden. Dazu heißt es in dem Angebotspapier, das nun in den Briefkasten am Rathaus eingeworfen wurde: „Das Angebot der Eistreff-Betreibergesellschaft gilt ab sofort beziehungsweise zum nächstmöglichen sinnvollen Zeitpunkt und kann durch die Gemeinde beziehungsweise per Gemeinderatsbeschluss jederzeit angenommen werden.“