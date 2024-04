Geduld ist gefragt

Viele Verkehrsteilnehmer „ignorieren“ die Umleitungen

Inzwischen dauern die Sanierungsarbeiten rund um die Pforzheimer Straße in Waldbronn fast schon ein Jahr an. Und: Bis zu ihrem Abschluss wird es noch dauern. Was Autofahrer und Anwohner wissen müssen.