Waldbronn räumt beim Klimakongress in Karlsruhe ab

Umweltministerin Thekla Walker (Grüne) hat auf dem kommunalen Klimakongress Baden-Württemberg in der Karlsruher Gartenhalle 41 Kommunen aus dem Südwesten mit dem European Energy Award (eea) ausgezeichnet. Die Gemeinde Waldbronn ist dabei zum zweiten Mal zertifiziert worden, heißt es in einer Mitteilung der Kommune.

Nachdem die Kommune bei ihrer ersten eea-Verleihung im Jahr 2018 noch 55,8 Prozent der erreichbaren Punkte erzielt hatte, konnte sie sich nun auf 67 Prozent steigern – und ist damit jetzt Spitzenreiter im Landkreis.

„Ohne die Kommunen geht es nicht. Sie sind zentrale Mitstreiter auf dem Weg bis 2040 klimaneutral zu wirtschaften, zu heizen, Energie zu erzeugen und mobil zu sein. Viele Städte, Gemeinden und Landkreise haben bereits ambitionierte Klimaschutzkonzepte und -ideen. Die wollen wir bekannt machen und zur Nachahmung anregen“, sagte Landesumweltministerin Thekla Walker.

Lokales Fundament für europäische Klimapolitik

„Der European Energy Award zeigt, was Kommunen in Sachen Klimaschutz und Energiewende alles leisten können“, betonte die Präsidentin des internationalen Vereins eea Gudrun Heute-Bluhm. „Die vorbildliche Arbeit der Städte, Gemeinden und Landkreise ist das lokale Fundament, auf dem die europäische Klimapolitik aufbaut.“ Noch nie haben so viele Kommunen eine eea-Auszeichnung erhalten: 21 Städte, 13 Gemeinden und sieben Landkreise wurden prämiert.

Waldbronn hat ein vergleichsweise hohes Budget für die Umsetzung der Klimaschutzmaßnahmen bereitgestellt, die Radverkehrsinfrastruktur ausgebaut, den schon lange bestehenden Umweltbeirat weitergeführt und eine nachhaltige Beschaffungsrichtlinie aufgestellt.

Darüber hinaus gibt es ein Bürgerförderprogramm mit Zuschüssen zum Beispiel für die Anschaffung von Lastenfahrrädern oder Entsiegelung und Begrünung. Im Juli 2022 verabschiedete der Gemeinderat ein Arbeitsprogramm, das sich unter anderem der Sanierungsplanung für die kommunalen Liegenschaften oder dem Ausbau erneuerbarer Energien gemäß der Energieplanung der Gemeinde widmet.

Mit großer Freude konnte Bürgermeister Christian Stalf (CDU) die Urkunde entgegennehmen. „Wir sind sehr stolz darauf, bereits zum zweiten Mal zertifiziert worden zu sein. Das ist nur durch eine tolle Team-Leistung aller Beteiligten aus der Gemeindeverwaltung, dem Gemeinderat und den Akteuren vor Ort zu erreichen“, betonte Stalf.

Das europäische Zertifizierungsverfahren würdigt Städte, Gemeinden und Landkreise, die ihre Nachhaltigkeitsaktivitäten systematisch vorantreiben und Vorreiter beim Klimaschutz sind.