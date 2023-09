Warum der Ettlinger Marmeladenoma Youtube nicht mehr genug ist

Eine Pause legt sie nicht einmal an ihrem 92. Geburtstag ein. Den feiert sie zwar am kommenden Samstag mit der Familie, aber nicht allzu ausgiebig.

Denn um 20 Uhr ist Helga wie jeden Samstag „auf Sendung“. Die als Marmeladenoma bekannte Ettlingerin, die grundsätzlich nicht mehr als ihren Vornamen preisgibt, erzählt dann auf Youtube ihrer großen Fangemeinde Geschichten aus ihrem Leben. Sie liest Märchen vor und beantwortet Fragen.

Seit mehr als fünf Jahren ist die geistig fitte und um keine Antwort verlegene Seniorin („nur das Gehen fällt mir inzwischen schwer“), technisch unterstützt von ihrem Enkel Janik, auf der Online-Plattform enorm erfolgreich unterwegs. Janik hat auch den Namen kreiert, weil seine Oma früher gerne für die ganze Familie Marmeladen einkochte.

Seit Jahren ist die Marmeladenoma ein Internetstar

Mit mehreren Hunderttausend Abonnenten und millionenfachen Aufrufen ist Helga das, was man einen „Internetstar“ nennt. Ihr Sohn, der Autor Paul Frey sagt, sie sei die älteste Streamerin Europas.

Autogramme auf der Frankfurter Buchmesse

Jetzt hat die Marmeladenoma noch eins drauf gesetzt: „Mein Leben ist (k)ein Märchen“ lautet der Titel ihrer soeben erschienenen Autobiografie. Für Druck und Vertrieb hat sie den renommierten Gräfe und Unzer Verlag gewonnen. „Der kam auf uns zu“, berichtet Paul Frey nicht ohne Stolz.

Am Stand auf der Buchmesse in Frankfurt wird Helga am 22. Oktober Autogramme geben. „Ich fürchte, da muss ich im Rollstuhl hin“, prognostiziert sie mit ihrem unverwechselbaren kleinen Lachen.

Ich bin eine richtige Nachteule. Marmeladenoma

Internetstar aus Ettlingen

Für das Buch hat sie auf das zurückgegriffen, was sie in den vergangenen fünf oder sechs Jahren beim Erinnern an Kindheit, Jugend und Erwachsenenalter zusammengetragen hat. Und zwar zumeist spät abends. „Ich bin eine richtige Nachteule, schlafe sehr wenig“, plaudert die Marmeladenoma aus dem Nähkästchen. Blatt um Blatt füllten sich so mit ihrem Erlebten. Einige Kartons Papier seien das gewesen, erzählt Paul Frey. Er hat die Ereignisse chronologisch geordnet, Schwarzweiß- wie Farbfotos aus Familienalben ausgewählt und ist als Co-Autor mit im Boot.

Der Leser erfährt, dass Märchen die Marmeladenoma seit ihrer Kindheit begleiten und die Liebe dazu von ihrem Vater geweckt wurde. Dass die Mutter früh sterben musste und mit der Stiefmutter nicht gut Kirschen essen war. Wie schrecklich Helga die „Kinderlandverschickung“ während des Zweiten Weltkriegs empfunden hat, und wie sich beispielsweise das erste Friedensweihnachten 1945 anfühlte. Das alles und vieles mehr erzählt sie einfühlsam und unterhaltsam gleichermaßen.

Sie schildert ihren „unerfüllten Traum“, Lehrerin zu werden, genauso wie sie von Hochzeit, Geburt ihrer Kinder und dem Familienleben berichtet. Und natürlich von ihrem Aufstieg in der digitalen Welt.

Während Sohn Paul das Märchen „Das goldene Vlies“ beisteuert, wendet sich seine Mutter am Schluss des Buches mit einem „offenen Brief“ direkt an ihre Leser. „Denken wir positiv“, lautet ihr Appell, „lassen wir uns von der Liebe und nicht unserer Angst leiten.“

Lesung im Ettlinger Schloss geplant

Lesen wird die Marmeladenoma aus ihrer Autobiografie im Ettlinger Schloss am 14. Oktober bei einem Seniorenevent des Mütterforums Stuttgart. Ein bisschen aufgeregt sei sie da schon, wie vor jedem Samstagabend-Stream im Übrigen auch. „Wenn ich mich verspreche, bitte ich halt um einen Altersbonus beim Publikum“, sagt sie. Der werde ihr immer gewährt.

Schon nächste Woche hat die 91-Jährige ein anspruchsvolles Programm vor sich: Der Gräfe und Unzer Verlag hat ein Studio in Karlsruhe angemietet und produziert mit ihr eine Hörbuchversion ihrer Lebensweisheiten.