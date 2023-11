Nazi-Schergen vernichten Synagoge

Was in der Reichspogromnacht in Ettlingen wirklich geschah

Die Reichspogromnacht ist eine der dunkelsten Stunden der deutschen Geschichte. Was wirklich Schreckliches geschah, gerät oft in Vergessenheit. Wir blicken auf die menschenunwürdigen Ereignisse, die es auch in Ettlingen gab.