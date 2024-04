Wattkopftunnel Ettlingen wegen Störung kurzzeitig gesperrt

Nur eine Woche nach der routinemäßigen Wartung des Ettlinger Wattkopftunnels muss dieser am Mittwochnachmittag zwischenzeitlich gesperrt werden.

Wer am Mittwochnachmittag von Karlsruhe in Richtung Albtal oder umgekehrt fahren wollte, stand am Mittwochnachmittag vor einer roten Ampel: Der Wattkopftunnel Ettlingen war zwischenzeitlich für den Verkehr gesperrt.

Grund war eine Störung an der Brandmeldeanlage, erklärte das Polizeipräsidium Karlsruhe auf Anfrage unserer Redaktion. „Die Meldung ging gegen 14.40 Uhr bei uns ein“, so der Pressesprecher.

Bei einem Defekt werde der Tunnel prinzipiell zunächst dicht gemacht. In diesem Fall entpuppte sich die Störung als Fehlalarm. Etwa eine halbe Stunde später rollte der Verkehr wieder in beide Richtungen durch den Tunnel.

Wattkopftunnel Ettlingen wurde erst vor einer Woche geprüft

Der knapp zwei Kilometer lange Wattkopftunnel wurde 1994 als Ortsumgehung von Ettlingen eröffnet. Er ist Teil der L562 und damit wichtigste Straßenverbindung ins Albtal.

Alle sicherheitsrelevanten technischen Systeme werden regelmäßig geprüft. Erst vor einer Woche war der Wattkopftunnel für eine solche Überprüfung mehr als fünf Stunden gesperrt. Zuvor hatten nachts bereits turnusmäßige Wartungsarbeiten stattgefunden.

Warum es jetzt trotzdem zu einer Störung der Anlage kam und wie häufig ein solcher Fehlalarm vorkommt, konnte das Landratsamt Karlsruhe am Mittwochnachmittag zunächst nicht sagen.