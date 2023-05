Nein, die Mannschaft ist seit der Trennung von Julian Nagelsmann unter Trainer Tuchel schlechter geworden. Aber man hatte schon vorher in Spielen das Gefühl, dass einige Spieler denken, dass es sowieso gegen die da oben geht, wenn es nicht läuft. Die Einkäufe waren nicht die Spieler, die Bayern gebraucht hat, und Oli ist nicht für den Einkauf zuständig. Ich fände es schade, wenn er über so was stolpern würde. Bayern München stand in der Tabelle auch mal hinter uns als KSC – dann hätte damals Uli Hoeneß auch zurücktreten müssen.