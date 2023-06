Kleine Spenden, die viel bewegen

Wo Spenden ankommen: Priester aus Malawi gibt in Ettlingen Einblick in die Entwicklungshilfe

Father John liegt die Bildung der Kinder in Malawi besonders am Herzen. In Ettlingen war er zu Besuch bei der KjG St. Martin, die Projekte in dem afrikanischen Land unterstützt.