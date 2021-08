Wohnmobil in Ettlingen aufgebrochen

Ein bisher unbekannter Dieb ist in den vergangenen Tagen in einen Wohnwagen eingebrochen und hat Gegenstände in einem Wert von 1.000 Euro erbeutet.

Ein Unbekannter ist zwischen Samstag bis Dienstagabend in einen Wohnwagen in der Gerhart-Hauptmann-Straße in Ettlingen eingebrochen. Wie das Polizeipräsidium Karlsruhe informierte, brach der Dieb die Eingangstür des Wohnmobils gewaltsam auf und entwendete Haushaltsgeräte sowie ein Navigationsgerät in einem Wert von über 1.000 Euro. Wie hoch der angerichtete Sachschaden am Fahrzeug selbst ist, ist noch unbekannt. Die Polizei Ettlingen hofft auf Zeugenhinweise zu diesem Vorfall, um den Dieb so schnell wie möglich aufspüren zu können.

Zeugen gesucht

07243/ 32/ 000