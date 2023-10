Fast 30 Grad im Raum Karlsruhe: Noch nie war es Mitte Oktober so heiß

In Südbaden kletterten die Temperaturen am Freitag auf mehr als 30 Grad. Im Raum Karlsruhe wurden rund 29 Grad gemessen. Doch die kalte Dusche lässt im Südwesten nicht mehr lange auf sich warten.

Noch nie war es in Deutschland Mitte Oktober so spät so heiß: In Rheinfelden (Kreis Lörrach) und Müllheim (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) wurden am Freitag nach vorläufigen Angaben die bislang höchsten Temperaturen der zweiten Oktoberdekade seit Beginn der Wetteraufzeichnungen 1881 gemessen.

Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) bestätigte, wurden an beiden Stationen in Baden-Württemberg Temperaturen von 30,1 Grad aufgezeichnet. An den Wetterstationen in Rheinstetten bei Karlsruhe und Waghäusel-Kirrlach wurden am Nachmittag 29 Grad gemessen.

Bisherige Rekord-Marke lagt bei 28.9 Grad

Damit wurde der deutschlandweite Dekadenrekord für Mitte Oktober geknackt: Das bedeutet, dass es zwischen dem 11. und 20. Oktober in Deutschland noch nie so warm war wie am (heutigen) Freitag. Bislang stand diese Marke bei 28,9 Grad in Bad Reichenhall (15. Oktober 2000).

Gleichzeitig ist an den beiden Stationen in Rheinfelden und Müllheim ein sogenannter heißer Tag – mit Temperaturen über 30 Grad – beobachtet worden. Das ist das späteste Auftreten eines heißen Tages seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Der Allzeit-Oktoberrekord steht weiter bei 30,9 Grad in Müllheim vom 7. Oktober 2009.

Von Samstag an wird es dann regnerisch-herbstlich: Die Temperatur stürzt ab, es kann im ganzen Land zu Regen, Gewitter und Sturmböen kommen. Für Sonntag sagt der DWD Höchstwerte von nur noch bis zu zwölf Grad voraus. Im Laufe der Woche klettern die Temperaturen zwar noch um moderate zwei Grad nach oben, aber der goldene Herbst ist den Prognosen nach dann vorbei.