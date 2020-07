Markt wächst rasant

Ganz Karlsruhe ist im Mietrad-Boom - Tausende Nutzer bei "KVV.nextbike"

Rot-weiße Mieträder von „KVV.nextbike“ parken vor der Badischen Landesbibliothek, am Ludwigsplatz und an der Haltestelle Herrenstraße. Doch dass sie stehen statt fahren, wird immer seltener. Die Nachfrage nach einem Fahrrad auf Zeit steigt in der Stadt rasant.