Leitstelle Karlsruhe hilft

Geburtshilfe für werdende Eltern per Telefon

Der kleine Julian hatte es eilig, auf die Welt zu kommen. So eilig, dass seine Eltern Nicole und Lars-Fredrik Berg keine Zeit mehr hatten, ins Krankenhaus zu fahren. So brachte Nicole Berg ihr Baby unter telefonischer Anleitung der Integrierten Leitstelle Karlsruhe in der Wohnung zur Welt – in rekordverdächtigen sechs Minuten.