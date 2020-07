Gewinnspiel: Fette Box für "Fettes Brot"-Fans

Ende kommender Woche ist es schon wieder soweit: "Das Fest" verwandelt die Karlsruher "Klotze" drei Tage lang in ein großes Festival. Zum mittlerweile dritten Mal sind auch „Doktor Renz“, „König Boris“ und „Björn Beton“ von "Fettes Brot" mit dabei. Zur Einstimmung auf den Samstags-Hauptact verlosen die BNN eine "Fettes Brot"-Box.

Die Box enthält unter anderem das aktuelle Album der Band, "Lovestory", auf Vinyl sowie eine "Fettes Brot"-Mütze. Elf Liebeslieder der etwas anderen Art sind auf dem neunten Album der Hamburger Hip-Hopper vertreten.

Der Gewinn wird von der "Add On Music"-Online-Promotion-Agentur zur Verfügung gestellt.

Gewinnen: So geht's

Mitmachen kann jeder, der das 18. Lebensjahr erreicht hat. Um am Gewinnspiel teilzunehmen, muss lediglich das untenstehende Kontaktformular korrekt ausgefüllt werden.

Das Gewinnspiel endet am Freitag, 12. Juli, um 12 Uhr mittags. Die Gewinner werden benachrichtigt und können die Box anschließend entweder in der BNN-Zentrale in der Linkenheimer Landstraße 133 in 76149 Karlsruhe oder vor Ort bei "Das Fest" abholen.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

"Das Fest" findet in diesem Jahr zum 35. Mal statt. Vom 19. bis 21. Juli stehen unter anderem Max Giesinger, " Gentleman ", "Kettcar", die " Rival Sons ", "Alma" und Kelvin Jones auf der Bühne.

Für den "Fest"-Sonntag gibt es noch Tickets beim Online-Ticketanbieter „ Eventim „.

Auf der „Das Fest“- Website gibt es alle Acts.

