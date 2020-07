Gotik-Experte Böker: "Katastrophe hätte mit allergrößter Leichtigkeit verhindert werden können"

Offensichtlich keine hinreichende Brandwache

Wie konnte es zu diesem verheerenden Brand kommen?

Viele Gewölbe blieben im Krieg erhalten

Der Dachstuhl ist vollkommen abgebrannt. Ist darüber hinaus mit weiteren großen Schäden an der Kirche zu rechnen?

Böker : Der Dachstuhl wurde im 19. Jahrhundert unter der Leitung des Architekten Eugène Viollet-le-Duc unter Verwendung mittelalterlicher Teile errichtet. Auch der abgebrannte Dachreiter war sein Werk. Viollet-le-Duc hat sich bewusst für einen Dachstuhl aus Holz entschieden, obwohl im 19. Jahrhundert Dachstühle aus Eisen über gotischen Kathedralen durchaus üblich waren. Beispiele sind Chartres und Köln. Ich gehe nicht davon aus, dass die Gewölbe durch den Dachstuhlbrand größere Schäden erlitten haben. Unsere Erfahrungen aus dem Zweiten Weltkrieg, beispielsweise am Stephansdom in Wien, bei St. Lamberti in Münster oder auch beim Wormser Dom, zeigen, dass Gewölbe durch brennende Dachstühle in der Regel nicht zum Einsturz gebracht werden.

Ruhm dank Victor Hugos Roman

Notre-Dame ist eine Touristenattraktion, gehört aber nicht zum Kanon der klassischen gotischen Kathedralen in Frankreich: Chartres, Reims und Amiens.

Königsgalerie erstmals in voller Ausprägung

Der Ursprungsbau der Gotik, die ehemalige Abteikirche von Saint-Denis, steht nur wenige Kilometer von Notre-Dame entfernt. Die ab 1163 errichtete Pariser Kathedrale erscheint im Vergleich zur damals beginnenden Gotik konservativ.

Bahnbrechender Fassaden nur an den Querhäusern

In der Baugeschichte werden die beiden Querhausfassaden von Notre-Dame als bahnbrechend gelobt. Sie heben sich mit ihren fast schon entmaterialisierten Wänden von der traditionellen Struktur des Sakralbaus deutlich ab.