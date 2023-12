Duell im Weihnachtscircus

Heimspiel in der Manege: Karlsruher Alex Alselo boxt um deutsche Meisterschaft

Boxer Alex Alselo hat ein klares Ziel: die deutsche Meisterschaft im Weltergewicht. Am Samstag steht in Karlsruhe sein erster Titelkampf an. Eine Sache macht den 23-Jährigen besonders nervös.