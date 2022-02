Der 14. Februar ist ein Tag, an dem Frauen von ihren Partnern Blumen erwarten. Oder doch nicht? Der Tag der Liebe hat unterschiedliche Gesichter. In den vergangenen Jahrzehnten profitierte vor allem die Floristik- und Süßwarenindustrie vom Valentinstag. Aber wie viel Liebe steckt eigentlich im Valentinstag?

Werden im Februar mehr Kinder gezeugt?

Zwar gilt der Valentinstag als Tag der Liebe. Doch die meisten Kinder in Baden-Württemberg werden nicht im Februar, sondern im Spätherbst gezeugt. Das zeigt die Geburtenrate für die vergangenen zehn Jahre. Die meisten baden-württembergischen Babys kommen im Sommer auf die Welt. Im Pandemiejahr 2021 sind in den Monaten Juni, Juli und August sogar etwas mehr Kinder geboren, als im gleichen Zeitraum im Vorpandemiejahr 2019.

Heiraten im Februar mehr Paare als in anderen Monaten?

Im späten Frühling und in den Sommermonaten heiraten die Paare in Baden-Württemberg am liebsten. Überraschend: Schaut man sich an, wie viele Paare sich in den vergangenen zehn Jahren im Februar das Ja-Wort gegeben haben, belegt das Pandemiejahr 2020 mit großem Abstand Platz eins. Ob das wohl auf die Schnapszahlen im Datum 2.2.2020 und 22.2.2020 zurückzuführen ist?

Allerdings rangiert der Februar bei Heiratswilligen auf dem zweiten Platz auf der Liste der unbeliebtesten Monate. Noch unbeliebter für den Termin der Eheschließung ist nur der Januar.

2020 gingen 373.304 Paare in Deutschland die Ehe ein. Davon waren 1,4 Prozent lesbische Ehen und 1,25 Prozent schwule Ehen.

Den richtigen Partner Online finden

70 Prozent der volljährigen Frauen und 63 Prozent der Männer in Deutschland geben bei einer repräsentativen Online-Umfrage von Statista und YouGov im Juni 2020 an, dass sie noch nie eine Online-Dating-Plattform genutzt haben. 32 Prozent der Männer und 24 Prozent der Frauen hingegen haben online schon einmal nach einem Partner gesucht.

Statista prognostiziert übrigens, dass 2024 6,3 Millionen Menschen in Deutschland auf einer Singlebörse nach einem Partner suchen. 2020 nutzten etwa 4,7 Millionen Menschen eine solche Internetplattform.

Wird überhaupt noch geschenkt?

Die Entscheidung fällt bei den deutschen Paaren knapp aus. Das zeigt eine repräsentative Umfrage von Statista vom Januar 2015. Zwar schenken sich noch 52 Prozent der Paare etwas zum Valentinstag. Doch 48 Prozent verzichten darauf. Sechs Jahre später scheint der Geschenke-Unwille bei einigen aber wieder verflogen. 2021 geben nur noch 30 Prozent an, nichts zu schenken.

Die beliebtesten Geschenke

Ganz oben auf der Hitliste steht 2021 das selbst gekochte Essen zu Hause (Statista). So machen sich die Corona-Maßnahmen wohl auch am Valentinstag bemerkbar. 2020 lag der 14. Februar noch vor dem ersten Lockdown in Deutschland. Damals belegte noch der altbekannte Blumenstrauß Platz eins. Die Restaurantbesuche verlieren von 2020 auf 2021 auf der Beliebtheitsrangliste sogar 14 Prozentpunkte. Gerade einmal noch sechs Prozent schenken ihrem Partner 2021 ein Essen im Lokal.

Die schlimmsten Geschenke

Sexspielzeuge stoßen auf wenig Freude beim Partner. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage unter Männern und Frauen in Deutschland (Statista und YouGov 2020). Absolute No-Go’s sind demnach auch Haushaltsgeräte und Möbel.

Die beliebtesten Kosenamen

Unangefochten steht der „Schatz“ bei Männern mit 35 Prozent, bei Frauen mit 37 Prozent auf Platz eins. Dann folgen Hase und Maus. Erstaunlich: Zwei Prozent der Frauen nennen ihren Partner „Pupsi“. Die Männer sind da etwas rücksichtsvoller. Bei ihnen ist es ein Prozent.

Kurioses

Der „Internationale Tag des Kondoms“ ist übrigens einen Tag vor dem Valentinstag. In einigen englischsprachigen Staaten wie etwa den USA, Großbritannien und Australien muss sich der Valentinstag den 14. Februar sogar mit dem „Nationalen Tag des Kondoms“ teilen.