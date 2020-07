Jäger der versunkenen Lok wollen im April weitermachen

Die gesuchte Eisenbahnlok war bei der Überführung im Februar 1852 von Karlsruhe nach Köln per Schiff bei Sturm von dem Segelfrachter in den Fluss gekracht. Damalige Bergungsversuche scheiterten. Dass es die Lok tatsächlich gab, ist gesichert: Sie wurde im Jahr 1852 auch als Versicherungsfall registriert.

Vorausgegangen waren jahrzehntelange Recherchen und Messungen mit Spezialgeräten. Doch der festgestellte magnetische Fußabdruck, der den Maßen der Dampflok entsprach und die aufwändige und kostspielige Bergung vor Ort in Gang setzte, erwies sich als Fehlannahme: An der besagten Stelle wurde bisher keine Dampflok gefunden. Die "Jäger" gehen aber davon aus, dass sich die Lok ganz in der Nähe des bisher untersuchten Bereichs befindet.

Video zum ersten Versuch 2018:

BNN