Schwer verletzt: 61-Jährige fährt 75-jährige Radfahrerin in Karlsruhe an

Eine 61-jährige Autofahrerin hat eine 75-jährige Radfahrerin angefahren. Die Frau musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Eine 61-jährige Autofahrerin hat am Montagvormittag gegen 10.30 Uhr auf der Durlacher Allee auf Höhe des Gottesauerplatzes eine 75-jährige Radfahrerin angefahren. Die 75-Jährige erlitt schwere Verletzungen, teilte die Polizei mit.

Die 61-Jährige fuhr auf der Durlacher Allee stadtauswärts. An der Kreuzung zur Wolfartsweierer Straße und Georg-Friedrich-Straße ordnete sich die Frau auf der Linksabbiegerspur ein, um zu wenden. Beim Wendevorgang übersah sie die 75-jährige Radfahrerin, die die Durlacher Allee an einer Fußgängerampel kreuzte, um in die Georg-Friedrich-Straße zu gelangen.

75-Jährige stürzt infolge der Kollision zu Boden

In der Folge erfasste die Autofahrerin die 75-Jährige, sodass diese zu Boden stürzte und sich schwere Verletzungen zuzog. Rettungskräfte brachten die Verletzte in ein Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro.