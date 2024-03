Karlsruhe: Roter Doppeldeckerbus startet in Saison

Der rote Doppeldeckerbus startet an diesem Freitag in die Karlsruher Tourismussaison, das teilte die Tourist-Information der Stadt mit.

Wer die komplette Rundfahrt ohne Zwischenstopp erleben will, steigt am Vorplatz des Hauptbahnhofs ein. Die zweistündige Fahrt führt unter anderem über ZKM/Städtische Galerie, Badisches Staatstheater, Marktplatz, Schlossbezirk, Schloss Gottesaue, Turmberg und Karlsburg wieder zurück.

Per Audio-Guide erfahren Touristen Wissenswertes über Karlsruhe

An allen elf Haltepunkten kann man ein- und aussteigen. Der untere Bereich des Busses ist barrierefrei. Hier sind auch Hunde erlaubt. Per Audio-Guide erfahren die Gäste in vielen verschiedenen Sprachen allerlei Wissenswertes über Karlsruhe. Seit 2022 gibt es außerdem den Kanal „Karlsruhe Comedy mit Zeus & Wirby“.

Der rote Doppeldecker startet immer mittwochs und freitags bis sonntags jeweils dreimal zur Rundfahrt. An Feiertagen sind Sonderfahrten eingeplant. Am 22. März finden nur die Fahrten ab 10 und ab 15.30 Uhr statt.

Informationen zu den Fahrzeiten, dem Fahrplan und Tickets gibt es unter www.karlsruhe-erleben.de/citytour oder in der Tourist-Information am Marktplatz, Telefon (07 21) 6 02 99 75 80 oder per E-Mail an touristinfo@karlsruhe-tourismus.de.