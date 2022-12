„Pfälzer Bahnhof“

6,3 Millionen-Euro-Sanierung: Gleis 101 und 102 in Karlsruhe wieder in Betrieb

Wer von Karlsruhe aus per Zug über den Rhein will, benutzt den so genannten „Pfälzer Bahnhof“. Er ist Bestandteil des Hauptbahnhofs und wurde jetzt saniert.