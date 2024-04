Tragödie in Karlsruhe: Eine 75-Jährige stirbt am Mühlburger Tor durch einen herabfallenden Gegenstand. Die Polizei ermittelt – doch viele Fragen bleiben offen.

Es hört sich nach einem furchtbaren Zufall an, der sich am Samstagabend gegen 17.45 Uhr in Karlsruhe ereignet hat.

Eine 75-jährige Frau läuft entlang der Kaiserallee, Höhe Mühlburger Tor. In diesem Moment werfen Unbekannte einen Gegenstand vom Hochhaus, treffen die Frau. Sie stirbt noch vor Ort.

„Unten lief eine 75-jährige Frau, sie wurde von diesem Gegenstand am Kopf getroffen und zwar so, dass sie an diesen Verletzungen vor Ort verstorben ist“, sagt ein Polizeipressesprecher gegenüber den BNN.

Kriminalpolizei ermittelt im Karlsruher Fall

Noch ist unklar, ob es sich um eine Anwohnerin oder eine Passantin handelt und aus welchem Stockwerk der Gegenstand geworfen wurden. Auch um was für einen Gegenstand es sich handelt, gibt die Polizei noch nicht bekannt.

Aktuell geht die Polizei nicht davon aus, dass die Frau gezielt abgeworfen wurde. Die Kriminalpolizei ermittelt in alle Richtung.