Gegen Rechtsextremismus

AfD will Mitglied im Bündnis für Demokratie und Menschenrechte Karlsruhe werden

Im Nachgang des Skandal-Treffens von Rechtsextremen und AfD-Mitgliedern in Potsdam hatte sich das Bündnis in Karlsruhe formiert. Was es bedeutet, wenn nun die AfD dort mitarbeiten will.