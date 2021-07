Fest im Kopf

Aus dem Urlaub in den Dauerregen am Mount Klotz

Eigentlich wäre jetzt „Fest“-Zeit. Zum zweiten Mal in Folge muss es in der Günther-Klotz-Anlage wegen Corona jedoch still bleiben. BNN-Redakteur Holger Keller war 2001 beim Aufbau dabei, als das Fest im Regen versank. Hier erinnert er sich.