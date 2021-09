Die Karlsruher Fächer GmbH betreibt mehrere Garagen und Parkplätze in der Stadt – und hat das Bargeld abgeschafft. Das bringt manchen Autofahrer in die Bredouille.

Kein Kleingeld dabei? Dieses Problem plagte vor der Einführung der Kartenzahlung jahrzehntelang Autofahrer, die nicht die passenden Münzen für den Automaten in der Tiefgarage parat hatten. Gänzlich umgekehrt ergeht es nun manchen, die in den Parkhäusern der Karlsruher Fächer GmbH gerne ihre Scheine und Münzen in die gewohnten Schlitze schieben würden – aber es nicht mehr können.

Denn die Schlitze sind verschlossen, die Barzahlung abgeschafft – zumindest im Parkhaus am Kronenplatz, in der Parkgarage am ZKM und auf dem Parkplatz P6 am Karlsruher Hauptbahnhof. Die Betreiber-Gesellschaft ist eine Tochter der Stadt Karlsruhe. Und sie hat seit einigen Wochen mit Münzen und Scheinen abgeschlossen.

Überrascht davon sind beispielsweise Lilli Gros und ihr Mann, der gerade vor dem Automaten den fälligen Betrag in passenden Münzen zusammengezählt hatte. Die beiden sind aus Pforzheim gekommen und wussten nichts von der Abschaffung der Barzahlung in der Parkgarage am ZKM.