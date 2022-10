Fahrgäste in der Region müssen sich bald auf Neuerungen einstellen: Zum bundesweiten Fahrplanwechsel am 11. Dezember tritt ein neues Liniennetzkonzept in Kraft. Aus einem Netz entstehen zwei, die jeweils unterschiedliche Schwerpunkte legen, heißt es in einer Pressemitteilung der Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG).

Die AVG fährt im Netz 7a mit den gelb-roten Stadtbahnen weiter umsteigefrei in die Zentren von Karlsruhe, Heilbronn und Bad Wildbad. Zusätzlich verbindet sie wie gewohnt mit den Linien S31 und S32 Odenheim beziehungsweise Menzingen über Bruchsal mit dem Hauptbahnhof Karlsruhe. Die DB Regio fährt im Netz 7b künftig neue weiß-gelb-graue Regionalexpresszüge für Langstreckenreisende.

„Mit der AVG kommt man in die Innenstadt, mit der DB schnell zum Hauptbahnhof – so lässt sich einfach unterscheiden, welche Bahn künftig wo fährt. Damit ist der Fortbestand des Karlsruher Modells für weitere 15 Jahre vertraglich gesichert“, heißt es in einem gemeinsamen Statement der AVG und der DB Regio Mitte.

Änderungen sollen für Fahrgäste Vorteile bringen

Dichtere Taktfolgen und mehr Sitzplätze durch zusätzliche Bahnen und längere Züge, die beide Verkehrsunternehmen einsetzen: Die Neuordnung der Netze soll Fahrgästen Vorteile bringen. Alle Bahnen in beiden Netzen sollen künftig über WLAN verfügen.

Doch zunächst müssen sie sich mit neuen Fahrplänen vertraut machen und darauf einstellen, dass auf einzelnen Strecken künftig ein anderes Verkehrsunternehmen unterwegs sein wird.

Eine weitere Änderung soll es auch noch geben: Künftig betreibt die DB Regio eine neue Regionalexpresslinie zwischen Karlsruhe und Heidelberg/Mannheim. Die Regionalexpresszüge aus Heilbronn (RE45) und Freudenstadt (RE40) sollen in Karlsruhe Hbf einen Anschluss an den Fernverkehr herstellen.

Ein neuer stündlicher Regionalexpress („Nordbaden-Express“ Los 2) von Karlsruhe über Bruchsal nach Heidelberg, in Tagesrandlagen bis Mannheim, soll zur Entlastung der bestehenden Linie S3 der S-Bahn Rhein-Neckar zwischen Karlsruhe und Heidelberg eingerichtet werden.