In der stürmischen Nacht ist ein Baum auf einen Waldweg in Karlsruhe gestürzt. Im vergangenen Jahr endete solch ein Ereignis tödlich.

Radfahrer stehen am Dienstagvormittag im Karlsruher Oberwald vor einem Hindernis. In der stürmischen Nacht ist ein Baum auf den Radweg zwischen Oberwaldsee und der Brücke über die Südtangente gestürzt. Es gibt kaum ein Durchkommen, einige Radler manövrieren ihre Zweiräder gebückt unter dem Astwerk durch.

70-jährige Karlsruherin wurde von Baum erschlagen

Der Baum auf dem Waldweg weckt Erinnerungen an ein tragisches Unglück. Am 12. Januar 2023 wurde eine 70-jährige Karlsruherin auf einem Waldweg bei der Waldstadt von einem umstürzenden Baum getroffen und tödlich verletzt. An diesem Tag tobte ebenfalls ein Sturm durch Karlsruhe. Es war das erste Mal seit dem Erscheinen dieser Zeitung vor 78 Jahren, dass ein Mensch in Karlsruhe von einem Baum erschlagen wurde.

Die Gefahr, dass Bäume im Wald umstürzen, hat sich in den vergangenen Jahren nach mehreren extrem heißen und trockenen Sommern verschärft. Der schlechte Zustand der Karlsruher Wälder ist am Dienstagabend auch Thema im Ausschuss für öffentliche Einrichtungen.

Auch nach mehreren Monaten mit überdurchschnittlich viel Regen hat sich die Situation in den Wäldern nicht entschärft, abgestorbene und kranke Bäume können sich nicht regenerieren. Laut einem Bericht des Forstamts ist die Überprüfung der Verkehrssicherheit mittlerweile eine der wichtigsten Aufgaben der Forstbehörden.