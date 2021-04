Adenauerring in Karlsruhe wird ab Juni zur Baustelle

Mit dem Umbau des Wildparkstadions müssen auch die Verkehrsverhältnisse am Adenauerring verbessert werden. Im Juni beginnen damit die Bauarbeiten an der dritten Ost-West-Route um die City.

Selbst für die Baustellenstadt Karlsruhe ist 2021 ein besonderes Jahr. Vor allem die Autofahrer sind betroffen. Gleich alle drei großen Ost-West-Routen für die Innenstadt und um die City herum werden zum Hindernisparcours: der Adenauerring, die Kriegsstraße und die Südtangente.

An den engen Slalomkurs durch die im Stadtumbau per Kombilösung steckende City-Durchfahrt Kriegsstraße sind die Karlsruher seit 2017 gewöhnt. Jetzt aber ist seit Dienstag nach Ostern auch die Südtangente wegen einer Großbaustelle eine Staufalle. Dort wird der Edeltrudtunnel total saniert, was den Autofahrern bis in den Herbst beengte Verhältnisse bringt.

Doch damit nicht genug: Bald stecken sie auch im Norden in den Zangenbacken der Einspurigkeit oder der Sperrung, wenn ab dem 6. Juni der Adenauerring für das neue Wildparkstadion ertüchtigt wird.