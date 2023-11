Bettensteuer in Karlsruhe: Darum schlagen die Hoteliers nun Alarm

Karlsruhe bekommt Mitte 2025 eine Bettensteuer. Nicht jedem gefällt das, obwohl durch das Geld von Touristen und Dienstreisenden der städtische Haushalt entlastet werden soll.

Für die Hoteliers in der Stadt schlägt jetzt der Verkehrsverein Tourismusregion Karlsruhe Alarm. Düster ist auch die Prognose des Hotel- und Gaststättenverbands Dehoga: Es treffe die leidendste Branche.

Vom 1. Juli 2025 an müssen Übernachtungsgäste in Karlsruhe die Bettensteuer entrichten. Dies hat der Gemeinderat der Stadt mit einer Mehrheit aus Linken, SPD, Grünen und KAL im Rahmen der Haushaltsberatungen beschlossen. Die Steuer kommt damit ein halbes Jahr früher als von der Verwaltung geplant.

Die CDU im Karlsruher Gemeinderat erinnerte in der Sitzung an die allgemeinen Kostensteigerungen, die Fraktion Fraktion FW/Für Karlsruhe hält eine Bettensteuer eher in Touristenstädten für angebracht. Zudem seien in Karlsruhe in den vergangenen Monaten zahlreiche neue Hotels in Betrieb gegangen.