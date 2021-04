Umzug der Berufsfeuerwehr: Mit Blaulicht in die neue Brandschutzzentrale am Karlsruher Oststadtkreisel

90 Millionen Euro wurden in den Bau einer neuen Hauptfeuerwache der Karlsruher Berufsfeuerwehr mit Integrierter Leitstelle investiert. Mit der Einfahrt der Einsatzfahrzeuge ist ein wichtiger Teil des Umzugs geschafft. Nun muss die Wache noch mit Leben gefüllt werden

Mit Blaulicht rollen die knallroten Einsatzfahrzeuge der Karlsruher Berufsfeuerwehr im geordneten Verband auf der Ludwig-Erhard-Allee Richtung Osten. Allzu eilig haben es die Feuerwehrleute trotz der eingeschalteten Lichtsignalanlage aber nicht.

Anstatt eines Einsatzes steht am Mittwochnachmittag nämlich der Umzug von Kommandowagen, Löschzügen und Ladefahrzeugen in die neue Hauptfeuerwache der Branddirektion Karlsruhe am Ende der Zimmerstraße auf dem Programm.

An Einsatzkolonnen in der Ludwig-Erhard-Allee und der Stuttgarter Straße werden sich die Anwohner aus Südstadt-Ost und Oststadt künftig gewöhnen müssen. Etwa 3.500 Mal muss die Berufsfeuerwehr pro Jahr ausrücken, und ein Großteil der kleineren und größeren Einsätze wird künftig von dem eindrucksvollen Betonbau am Oststadtkreisel aus gefahren.