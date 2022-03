Bier in Karlsruhe

Stadtführung zur Karlsruher Brauereikultur: Fachgespräche über die Vorzüge von Pils und Weizenbier

Was sind die Vorzüge von Pils und Weizenbier und was ist eine Kuckucksbrauerei? Die Antworten gibt es bei einer Stadtführung zur Brauereigeschichte in Karlsruhe.