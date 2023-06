CSD in Karlsruhe 2023

Christopher Street Day in Karlsruhe verläuft fröhlich, friedlich und ausgelassen

6.000 Umzugsteilnehmer und weit über 10.000 Zuschauer des Christopher Street Day (CSD) in Karlsruhe feiern am Samstag schrill, bunt und bei schönstem Sommerwetter noch bis in den späten Abend.