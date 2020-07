Kirsten Etzold Autorin

Mit Fahrrad und Bahn in Karlsruhe und der Region unterwegs ist Kirsten Etzold seit 1984, als sie aus Hannover in die ehemalige badische Landeshauptstadt zog. Seit 2004 gehört sie der Lokalredaktion Karlsruhe an. Neue Elemente im Stadtverkehr wie E-Roller, Falt- und Lastenräder oder Car-Sharing beschäftigen sie im raschen Takt der Innovationen. Außerdem befasst sie sich journalistisch und privat mit Natur- und Artenschutz, Ökologie und Ernährung.